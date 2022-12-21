Мишустин выделил одну категорию россиян среди всех

Михаил Мишустин подчеркнул значимость учителей для России
Учитель — значимая и основная профессия в России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями в Лобне (Московская область).
«Как учитель может быть не значимым? Мне кажется, это вообще основная профессия в стране», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Его слова приводит
Во время встречи со своими школьными учителями Мишустин также рассказал о своих детских увлечениях НЛО и астрономией, которые ему привила учительница литературы. Премьер-министр зачитал ей свой стих, написанный в детстве, за что преподаватель поблагодарила его и отметила, что «почувствовала себя значимой».
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