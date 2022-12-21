Мишустин выделил одну категорию россиян среди всех

Мишустин: учитель — основная профессия в России
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Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, мишустин михаил
Михаил Мишустин подчеркнул значимость учителей для России Фото:

Учитель — значимая и основная профессия в России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями в Лобне (Московская область).

«Как учитель может быть не значимым? Мне кажется, это вообще основная профессия в стране», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Его слова приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Во время встречи со своими школьными учителями Мишустин также рассказал о своих детских увлечениях НЛО и астрономией, которые ему привила учительница литературы. Премьер-министр зачитал ей свой стих, написанный в детстве, за что преподаватель поблагодарила его и отметила, что «почувствовала себя значимой».

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Учитель — значимая и основная профессия в России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями в Лобне (Московская область). «Как учитель может быть не значимым? Мне кажется, это вообще основная профессия в стране», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Его слова приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool. Во время встречи со своими школьными учителями Мишустин также рассказал о своих детских увлечениях НЛО и астрономией, которые ему привила учительница литературы. Премьер-министр зачитал ей свой стих, написанный в детстве, за что преподаватель поблагодарила его и отметила, что «почувствовала себя значимой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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