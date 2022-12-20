В Тюменской области нашли очаг опасного заболевания

Карантин в деревне установлен с 21 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карантин по бешенству объявлен в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Смертельное заболевание нашли в пробах трупа лисицы.

«С 21 декабря карантин по бешенству животных ввели в деревне Благодатное Казанского района. В неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением, скоплением и вывозом восприимчивых животных», — говорится в сообщении властей Тюменской области.

По информации управления ветеринарии региона, бешенство нашли в пробах, взятых у трупа лисицы. Останки животного обнаружили в одном из подсобных хозяйств.