20 декабря 2022

В Тюменской области нашли очаг опасного заболевания

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Карантин в деревне установлен с 21 декабря Фото:

Карантин по бешенству объявлен в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Смертельное заболевание нашли в пробах трупа лисицы.

«С 21 декабря карантин по бешенству животных ввели в деревне Благодатное Казанского района. В неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением, скоплением и вывозом восприимчивых животных», — говорится в сообщении властей Тюменской области.

По информации управления ветеринарии региона, бешенство нашли в пробах, взятых у трупа лисицы. Останки животного обнаружили в одном из подсобных хозяйств.

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Карантин по бешенству объявлен в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Смертельное заболевание нашли в пробах трупа лисицы. «С 21 декабря карантин по бешенству животных ввели в деревне Благодатное Казанского района. В неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением, скоплением и вывозом восприимчивых животных», — говорится в сообщении властей Тюменской области. По информации управления ветеринарии региона, бешенство нашли в пробах, взятых у трупа лисицы. Останки животного обнаружили в одном из подсобных хозяйств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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