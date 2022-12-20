Свердловская ГИБДД провалила большую проверку в полицейском главке

Руководство УГИБДД получило негативные оценки ревизоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УГИБДД по Свердловской области не прошло проверку московских ревизоров, работавших в Екатеринбурге с 14 ноября по 10 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции, знакомый с итогами проверки.

«УГИБДД поставили «неуд», хотя в целом главк МВД получил оценку «удовлетворительно», — рассказал собеседник агентства. Также в некоторых отделах у ревизоров возникали вопросы к отдельным руководителям, получившим негативные отзывы по результатам анонимных опросов личного состава.

Известно, что, кроме ГИБДД, «неуд» получило и управление по контролю за оборотом наркотиков. Там, по данным инсайдеров, зафиксировано тяжелое положение с психологическим климатом — начальник Иван Ергеледжи отчитался об этом перед руководством и пообещал исправить проблемы.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение областного ГУ МВД. Ответа на момент публикации не поступало.

Большую группу проверяющих из центрального аппарата МВД координировал генерал-майор Роман Зайцев. Его подчиненные были распределены по всем отделам ГУ МВД и изучали, как работают отделы — настолько детально, что место в итоговом отчете нашлось даже оценке психологического климата в коллективах. Подобных ревизий в Свердловской области не было шесть лет.