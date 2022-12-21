Джо Байден пожелал президенту Украины приятного полетаФото: Official White House Photo / Adam Schultz
Политик из США, ранее баллотировавшаяся в палату представителей, Лаверн Спайсер назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Ты буквально пишешь ему так, как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги», — написала Спайсер в комментариях под постом Байдена в Twitter. Так она прокомментировала приветственное сообщение Байдена Зеленскому, связанное с его визитом в Вашингтон, в котором он написал, что очень рад видеть украинского президента.
Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон, сообщает RT. В нем пояснили, что президент Украины выступит перед Конгрессом и встретится с Байденом, отмечает телеканал 360.
Байден пожелал Зеленскому хорошего полета в Вашингтон и отметил, что им многое предстоит обсудить
Скрин: twitter-аккаунт президента США Джо Байдена
Спайсер сыронизировала над сообщением Байдена Зеленскому
Скрин: комментарии под постом Байдена в Twitter
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Политик из США, ранее баллотировавшаяся в палату представителей, Лаверн Спайсер назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Ты буквально пишешь ему так, как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги», — написала Спайсер в комментариях под постом Байдена в Twitter. Так она прокомментировала приветственное сообщение Байдена Зеленскому, связанное с его визитом в Вашингтон, в котором он написал, что очень рад видеть украинского президента. Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон, сообщает RT. В нем пояснили, что президент Украины выступит перед Конгрессом и встретится с Байденом, отмечает телеканал 360.