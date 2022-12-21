Чиновница из США назвала Байдена «папиком» Зеленского. Скрин

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Джо Байден пожелал президенту Украины приятного полета Фото:

Политик из США, ранее баллотировавшаяся в палату представителей, Лаверн Спайсер назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Ты буквально пишешь ему так, как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги», — написала Спайсер в комментариях под постом Байдена в Twitter. Так она прокомментировала приветственное сообщение Байдена Зеленскому, связанное с его визитом в Вашингтон, в котором он написал, что очень рад видеть украинского президента.

Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон, сообщает RT. В нем пояснили, что президент Украины выступит перед Конгрессом и встретится с Байденом, отмечает телеканал 360.

Байден пожелал Зеленскому хорошего полета в Вашингтон и отметил, что им многое предстоит обсудить
Спайсер сыронизировала над сообщением Байдена Зеленскому

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Политик из США, ранее баллотировавшаяся в палату представителей, Лаверн Спайсер назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Ты буквально пишешь ему так, как папик пишет своей партнерше на свидании за деньги», — написала Спайсер в комментариях под постом Байдена в Twitter. Так она прокомментировала приветственное сообщение Байдена Зеленскому, связанное с его визитом в Вашингтон, в котором он написал, что очень рад видеть украинского президента. Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон, сообщает RT. В нем пояснили, что президент Украины выступит перед Конгрессом и встретится с Байденом, отмечает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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