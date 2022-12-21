МЧС объяснило, почему смс об атаках ВСУ по Белгороду пришли после обстрела

МЧС объяснило поздние оповещения об обстреле Белгорода задержкой сотовых операторов

21 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Большие населенные пункты сложнее оповестить, чем маленькие, сообщили в МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Смс-уведомления об обстреле Белгорода поздно дошли до местных жителей из-за высокой нагрузки на операторов связи. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. «Смс-рассылка осуществляется операторами сотовой связи по заявке. При этом заявка на рассылку сообщений отправляется в адрес операторов сотовой связи только после получения достоверной информации об обстреле. После получения заявки оператор связи в течение трех-десяти минут осуществляет ее обработку, и приступает к рассылке. Рассылка сообщений в небольшие населенные пункты занимает короткий промежуток времени в связи с их малонаселенностью. Так как город Белгород является областным центром, и его население значительно превышает население приграничных населенных пунктов, техническая возможность сетей операторов связи не позволяет выполнить рассылку в такой же короткий промежуток времени», — сообщили в МЧС. Взрывы над Белгородом прогремели 18 декабря. В результате пострадали пять человек. Местная жительница сообщила URA.RU, что уведомления об обстреле пришли уже после ударов. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об обстреле. Наиболее эффективными же член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков назвал сирены, звуковые сигналы, экстренные прерывания радио и телепередач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смс-уведомления об обстреле Белгорода поздно дошли до местных жителей из-за высокой нагрузки на операторов связи. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. «Смс-рассылка осуществляется операторами сотовой связи по заявке. При этом заявка на рассылку сообщений отправляется в адрес операторов сотовой связи только после получения достоверной информации об обстреле. После получения заявки оператор связи в течение трех-десяти минут осуществляет ее обработку, и приступает к рассылке. Рассылка сообщений в небольшие населенные пункты занимает короткий промежуток времени в связи с их малонаселенностью. Так как город Белгород является областным центром, и его население значительно превышает население приграничных населенных пунктов, техническая возможность сетей операторов связи не позволяет выполнить рассылку в такой же короткий промежуток времени», — сообщили в МЧС. Взрывы над Белгородом прогремели 18 декабря. В результате пострадали пять человек. Местная жительница сообщила URA.RU, что уведомления об обстреле пришли уже после ударов. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об обстреле. Наиболее эффективными же член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков назвал сирены, звуковые сигналы, экстренные прерывания радио и телепередач.