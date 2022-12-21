Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли из-за смертельного ДТП. Фото

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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб один человек (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение из-за столкновения автомобилей «Газель» и Lifan. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Lifan. После столкновения Lifan отбросило на ограждение дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Lifan погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На данный момент трасса перекрыта в направлении Тюмени в районе Камышлова. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции. Они выясняют детали ДТП, а также устанавливают личность погибшего водителя.

Фото:
Фото:

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На федеральной трассе между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение из-за столкновения автомобилей «Газель» и Lifan. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Lifan. После столкновения Lifan отбросило на ограждение дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Lifan погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. На данный момент трасса перекрыта в направлении Тюмени в районе Камышлова. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции. Они выясняют детали ДТП, а также устанавливают личность погибшего водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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