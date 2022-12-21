21 декабря 2022

Дети участников СВО из Перми встретятся с Дедом морозом и Снегурочкой в декабре

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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
В Прикамье планируют поздравить детей участников спецоперации с Новым годом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения спецоперации, в этом году запланированы отдельные поздравления и подарки. Для них встречу Дед Морозом и Снегурочкой организует реготделение партии «Единая Россия».

«Реготделение партии с 15 по 23 декабря организует для детей участников СВО новогодние поздравления. С 24 по 29 декабря к детям в возрасте до 12 лет придут Дед Мороз и Снегурочка и вручат сладкие подарки», — указано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ».

URA.RU писало ранее что в Пермском крае для детей бойцов СВО проведут спецелку. Желающие были приглашены на балет «Щелкунчик», в котором задействовано более 100 юных артистов. «Единая Россия» проводит новогодние праздники и для детей донбасских беженцев.

Корреспонденты агентства сообщали также, что дети в Прикамье могут позвонить Деду Морозу и Снегурочке. Для этого организована горячая линия. Проект был реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Спецоперация на Украине проводится с февраля. Главной ее задачей президент РФ Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от многолетней киевской агрессии.

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Для детей, чьи отцы проходят службу в зоне проведения спецоперации, в этом году запланированы отдельные поздравления и подарки. Для них встречу Дед Морозом и Снегурочкой организует реготделение партии «Единая Россия». «Реготделение партии с 15 по 23 декабря организует для детей участников СВО новогодние поздравления. С 24 по 29 декабря к детям в возрасте до 12 лет придут Дед Мороз и Снегурочка и вручат сладкие подарки», — указано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ». URA.RU писало ранее что в Пермском крае для детей бойцов СВО проведут спецелку. Желающие были приглашены на балет «Щелкунчик», в котором задействовано более 100 юных артистов. «Единая Россия» проводит новогодние праздники и для детей донбасских беженцев. Корреспонденты агентства сообщали также, что дети в Прикамье могут позвонить Деду Морозу и Снегурочке. Для этого организована горячая линия. Проект был реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Спецоперация на Украине проводится с февраля. Главной ее задачей президент РФ Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от многолетней киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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