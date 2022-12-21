Кадыров назвал еще одну сторону в конфликте на Украине

Сейчас в ходе российской спецоперации на Украине Россия противостоит, в том числе войскам Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Важно понимать, что на данном этапе СВО мы противостоим не только украинским националистам, но и войскам НАТО, однако даже это не принесло им ожидаемого результата. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта, освобождая от многолетней оккупации территории Донбасса», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
В начале российской спецоперации на Украине лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, альянс превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения.
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Сейчас в ходе российской спецоперации на Украине Россия противостоит, в том числе войскам Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Важно понимать, что на данном этапе СВО мы противостоим не только украинским националистам, но и войскам НАТО, однако даже это не принесло им ожидаемого результата. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта, освобождая от многолетней оккупации территории Донбасса», — написал Кадыров в своем telegram-канале. В начале российской спецоперации на Украине лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, альянс превратили конфликт на Украине в полигон для тестирования собственного вооружения.