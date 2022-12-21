Студенты из Ноябрьска приняли участие в предновогодней благотворительной акции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) студенты колледжа в рамках всероссийской акции «Добрая мастерская. Новогодняя» изготовили для солдат славянские обереги. Об этом говорится в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Студенты Ноябрьского колледжа решили подарить военнослужащим „Солнечных коней“ — древний славянский оберег, который наделит своего владельца мудростью и отвагой. Ребята изготовили 30 символичных фигурок», — говорится в сообщении.

Обереги будут помещены в красочные открытки и переданы солдатам в зону СВО. В рамках акции активисты по всей стране создают гирлянды и новогоднюю атрибутику, которой наши бойцы украсят места своей дислокации.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Муравленко (ЯНАО) дети приготовили новогодние подарки и украшения для участников спецоперации. В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды.