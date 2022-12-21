21 декабря 2022
20 декабря 2022

В Тюмени перед Новым годом взлетели цены на мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Мандарины. Тюмень, цитрусовые, мандарины
Ближе к празднику цены могут снова подняться Фото:

Стоимость мандаринов в тюменских лавках «Овощи и фрукты» поднялась до 300 рублей за килограмм. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. По его словам, некоторые бизнесмены закупают мандарины в крупных сетевых магазинах, в затем перепродают их в своих торговых точках, завысив цену в несколько раз.

«На тюменских оптовых базах мандарины перед Новым годом расходятся, как горячие пирожки. Поэтому многие местные коммерсанты покупают фрукты у сетевиков, а затем выкладывают их на прилавки своих торговых точек. Но стоят они уже в два — три раза дороже, чем в супермаркетах», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что сейчас самые дорогие мандарины в тюменских лавках «Овощи и фрукты» стоят около 300 рублей. «Ближе к Новому году цены могут еще подрасти. Примерно, на 50 рублей. В сетевых магазинах мандарины того же сорта обойдутся примерно в 150 рублей за килограмм», — добавил инсайдер агентства.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что перед Новым годом в магазинах Тюменской области подорожала красная икра. По сравнению с 2021 годом стоимость деликатеса выросла, в среднем, на 32%.

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Стоимость мандаринов в тюменских лавках «Овощи и фрукты» поднялась до 300 рублей за килограмм. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. По его словам, некоторые бизнесмены закупают мандарины в крупных сетевых магазинах, в затем перепродают их в своих торговых точках, завысив цену в несколько раз. «На тюменских оптовых базах мандарины перед Новым годом расходятся, как горячие пирожки. Поэтому многие местные коммерсанты покупают фрукты у сетевиков, а затем выкладывают их на прилавки своих торговых точек. Но стоят они уже в два — три раза дороже, чем в супермаркетах», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что сейчас самые дорогие мандарины в тюменских лавках «Овощи и фрукты» стоят около 300 рублей. «Ближе к Новому году цены могут еще подрасти. Примерно, на 50 рублей. В сетевых магазинах мандарины того же сорта обойдутся примерно в 150 рублей за килограмм», — добавил инсайдер агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что перед Новым годом в магазинах Тюменской области подорожала красная икра. По сравнению с 2021 годом стоимость деликатеса выросла, в среднем, на 32%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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