Екатеринбургские водители получили инструкцию, как вести себя при приезде Путина

ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга выпустил распоряжение, согласно которому водители общественного транспорта при виде организованной колонны (в том числе кортежа президента РФ Владимира Путина) обязаны остановиться, не выпускать пассажиров и ждать, пока колонна проедет. Документ с соответствующими указаниями распространили горожане.
«При приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны», — говорится в документе, опубликованном на портале Е1.ru.
Информацию из распоряжения нужно довести до каждого водителя, заступившего на работу 23 декабря. Предположительно, документ связан с запланированным приездом в Свердловскую область президента РФ Владимира Путина.
URA.RU связалось с гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга Сергеем Нугаевым. Он подчеркнул, что лично не видел такого документа.
Приезд Путина в Свердловскую область неофициально анонсировался 20 декабря. Подтверждений от пресс-службы президента не поступало.
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ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга выпустил распоряжение, согласно которому водители общественного транспорта при виде организованной колонны (в том числе кортежа президента РФ Владимира Путина) обязаны остановиться, не выпускать пассажиров и ждать, пока колонна проедет. Документ с соответствующими указаниями распространили горожане. «При приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны», — говорится в документе, опубликованном на портале Е1.ru. Информацию из распоряжения нужно довести до каждого водителя, заступившего на работу 23 декабря. Предположительно, документ связан с запланированным приездом в Свердловскую область президента РФ Владимира Путина. URA.RU связалось с гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга Сергеем Нугаевым. Он подчеркнул, что лично не видел такого документа. Приезд Путина в Свердловскую область неофициально анонсировался 20 декабря. Подтверждений от пресс-службы президента не поступало.