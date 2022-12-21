Екатеринбургские водители получили инструкцию, как вести себя при приезде Путина

Водители Екатеринбурга при приезде Путина должны остановиться и не выпускать пассажиров

Екатеринбургские водители автобусов должны будут остановиться при виде кортежа Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга выпустил распоряжение, согласно которому водители общественного транспорта при виде организованной колонны (в том числе кортежа президента РФ Владимира Путина) обязаны остановиться, не выпускать пассажиров и ждать, пока колонна проедет. Документ с соответствующими указаниями распространили горожане.

«При приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны», — говорится в документе, опубликованном на портале Е1.ru.

Информацию из распоряжения нужно довести до каждого водителя, заступившего на работу 23 декабря. Предположительно, документ связан с запланированным приездом в Свердловскую область президента РФ Владимира Путина.

URA.RU связалось с гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга Сергеем Нугаевым. Он подчеркнул, что лично не видел такого документа.

Приезд Путина в Свердловскую область неофициально анонсировался 20 декабря. Подтверждений от пресс-службы президента не поступало.