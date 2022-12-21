В ХМАО отменили занятия второй смены в школах

Ученики в ХМАО из-за морозов остались дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО 22 декабря из-за морозов отменили занятия второй смены в школах 62 населенных пунктов. Информация об этом появилась на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от −27,9 до −32,3 градусов. Скорость ветра 0—4 м/с. У школьников отменяются занятия», — указано в сообщении.

С 1-го по 8-й классы отменены занятия в школах следующих населенных пунктов: г. Лангепас, г. Мегион, с. Большетархово, д. Вата, п. Зайцева Речка, пгт. Излучинск, с. Покур, п. Высокий Мыс, с. Варьеган, пгт. Новоаганск, г. Радужный, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей, п. Бобровский, пгт. Горноправдинск, с. Цингалы, д. Каюкова, с. Угут, п. Салым, п. Ваховск, г. Нижневартовск.

С 1-го по 4-й классы отменены занятия в школах населенных пунктов: г. Белоярский, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары, с. Шеркалы, п. Светлый, пгт. Игрим, с. Полноват, с. Ванзеват, пгт. Березово, д. Шайтанка, п. Ванзетур, с. Теги, с. Перегребное, п. Верхнеказымский, с. Казым, п. Лыхма, с. Большой Атлым, с. Большие Леуши, с. Малый Атлым, пгт. Приобье, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Сергино, п. Аган, п. г. т. Федоровский, п. Тром-Аган, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун, г. Покачи, г. Когалым, г. Сургут, п. г. т. Белый Яр, п. г. т. Барсово, п. Солнечный, с. п. Локосово, с. Алтай, п. Куть-Ях, п. Сентябрьский, пгт. Кондинское, с. Болчары.

Ранее URA.RU писало об отмене занятий первой смены в школах ХМАО. Ученики проходят программу дистанционно.