В Екатеринбурге объяснили распоряжение для водителей перед приездом Путина

Глава «Гортранса» Екатеринбурга: водители получили инструкцию перед приездом Путина для безопасности

Водители должны останавливаться при виде организованной колонны в интересах безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Распоряжение для водителей Екатеринбурга, которые при виде организованной колонны (в том числе кортежа президента РФ Владимира Путина) должны остановиться и не выпускать пассажиров, могло быть распространено для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор «Гортранса» Сергей Нугаев, дав понять, что сам не слышал о подписании документа.

«Подобные документы выпускаются для организации безопасности на дорогах. Но я ничего такого не подписывал», — рассказал Нугаев. Он успокоил горожан, отметив, что выход распоряжения — это штатная ситуация.

Ранее было распространено распоряжение, согласно которому при виде организованной колонны водители должны остановиться и не выпускать пассажиров. Предположительно, это было связано с будущим приездом в Свердловскую область Владимира Путина. Его визит анонсировался в начале недели, но официальных подтверждений от его представителей не публиковалось.