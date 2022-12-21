В Златоусте по требованию прокурора очистили пешеходный мост

В Златоусте (Челябинская область) очистили от снега и наледи пешеходный мост, проходящий через железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверку организовали после того, как девятиклассник получил травму, поскользнувшись на переходе.
«Работники ОАО „РЖД“ мост от снега и наледи не очищали. Прокурор потребовал устранить нарушения во внесенном в адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры представлении. После вмешательства мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что прокурор также направил иск в адрес компании о взыскании компенсации морального вреда и затрат на лечение подростка. Заявление прокурора находится на рассмотрении.
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