21 декабря 2022

В Златоусте по требованию прокурора очистили пешеходный мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Состояние моста проверили после жалобы из школы Фото:

В Златоусте (Челябинская область) очистили от снега и наледи пешеходный мост, проходящий через железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверку организовали после того, как девятиклассник получил травму, поскользнувшись на переходе.

«Работники ОАО „РЖД“ мост от снега и наледи не очищали. Прокурор потребовал устранить нарушения во внесенном в адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры представлении. После вмешательства мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прокурор также направил иск в адрес компании о взыскании компенсации морального вреда и затрат на лечение подростка. Заявление прокурора находится на рассмотрении.

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В Златоусте (Челябинская область) очистили от снега и наледи пешеходный мост, проходящий через железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверку организовали после того, как девятиклассник получил травму, поскользнувшись на переходе. «Работники ОАО „РЖД“ мост от снега и наледи не очищали. Прокурор потребовал устранить нарушения во внесенном в адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры представлении. После вмешательства мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что прокурор также направил иск в адрес компании о взыскании компенсации морального вреда и затрат на лечение подростка. Заявление прокурора находится на рассмотрении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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