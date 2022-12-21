В Златоусте по требованию прокурора очистили пешеходный мост

22 декабря 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Состояние моста проверили после жалобы из школы Фото: Софья Сандурская © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) очистили от снега и наледи пешеходный мост, проходящий через железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверку организовали после того, как девятиклассник получил травму, поскользнувшись на переходе. «Работники ОАО „РЖД“ мост от снега и наледи не очищали. Прокурор потребовал устранить нарушения во внесенном в адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры представлении. После вмешательства мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что прокурор также направил иск в адрес компании о взыскании компенсации морального вреда и затрат на лечение подростка. Заявление прокурора находится на рассмотрении.

В Златоусте (Челябинская область) очистили от снега и наледи пешеходный мост, проходящий через железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, проверку организовали после того, как девятиклассник получил травму, поскользнувшись на переходе. «Работники ОАО „РЖД“ мост от снега и наледи не очищали. Прокурор потребовал устранить нарушения во внесенном в адрес начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры представлении. После вмешательства мост очищен и обработан противоскользящими средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что прокурор также направил иск в адрес компании о взыскании компенсации морального вреда и затрат на лечение подростка. Заявление прокурора находится на рассмотрении.