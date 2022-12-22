Американского военного взбесило послание Зеленского

Подполковник в отставке Дэвис: США ничего не должны Зеленскому
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
США не обязаны ничего предоставлять Украине, заявил Дэниел Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис негативно воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского к США, где тот заявил о «недостаточной помощи» со стороны Вашингтона. Об этом сообщает 19FortyFive.

«Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже выделили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева», — подчеркивает подполковник в отставке. Его слова приводит издание. Дэвис отмечает, что прежде чем выделять еще больше средств Киеву, нужно понять, какие интересы американской страны данная поддержка затрагивает. Кроме того, отмечает он, Украина даже не является членом НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с президентом страны 21 декабря. Главы обсудили потенциальные переговоры Украина и РФ, также Зеленский просил о дополнительной поддержке Киева. Но он не смог достигнуть своей главной цели.

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Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис негативно воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского к США, где тот заявил о «недостаточной помощи» со стороны Вашингтона. Об этом сообщает 19FortyFive. «Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже выделили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева», — подчеркивает подполковник в отставке. Его слова приводит издание. Дэвис отмечает, что прежде чем выделять еще больше средств Киеву, нужно понять, какие интересы американской страны данная поддержка затрагивает. Кроме того, отмечает он, Украина даже не является членом НАТО и ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с президентом страны 21 декабря. Главы обсудили потенциальные переговоры Украина и РФ, также Зеленский просил о дополнительной поддержке Киева. Но он не смог достигнуть своей главной цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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