В Пермском крае простились с погибшим на СВО автогонщиком

22 декабря 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Бойца похоронили со всеми воинскими почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Березники Пермского края прошли похороны Николая Рудакова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Рядовой-пулеметчик погиб 13 ноября. Как рассказали в администрации Березников, Рудаков увлекался автомобильными гонками. «Гонки на спортивных машинах стали его главным интересом в жизни. Юношеское увлечение автомобилями переросло в дело всей его жизни, Николай продолжил участвовать в гонках разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков», — вспоминают сотрудники мэрии в некрологе, опубликованном в соцсетях. Николай Рудаков служил пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Рядовой «показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», отмечается в сообщении. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. Она призвана защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, говорил президент России Владимир Путин.

В городе Березники Пермского края прошли похороны Николая Рудакова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Рядовой-пулеметчик погиб 13 ноября. Как рассказали в администрации Березников, Рудаков увлекался автомобильными гонками. «Гонки на спортивных машинах стали его главным интересом в жизни. Юношеское увлечение автомобилями переросло в дело всей его жизни, Николай продолжил участвовать в гонках разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков», — вспоминают сотрудники мэрии в некрологе, опубликованном в соцсетях. Николай Рудаков служил пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Рядовой «показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», отмечается в сообщении. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. Она призвана защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, говорил президент России Владимир Путин.