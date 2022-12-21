21 декабря 2022

В Пермском крае простились с погибшим на СВО автогонщиком

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Бойца похоронили со всеми воинскими почестями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Березники Пермского края прошли похороны Николая Рудакова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Рядовой-пулеметчик погиб 13 ноября. Как рассказали в администрации Березников, Рудаков увлекался автомобильными гонками.

«Гонки на спортивных машинах стали его главным интересом в жизни. Юношеское увлечение автомобилями переросло в дело всей его жизни, Николай продолжил участвовать в гонках разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков», — вспоминают сотрудники мэрии в некрологе, опубликованном в соцсетях.

Николай Рудаков служил пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Рядовой «показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», отмечается в сообщении.

Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. Она призвана защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, говорил президент России Владимир Путин.

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В городе Березники Пермского края прошли похороны Николая Рудакова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Рядовой-пулеметчик погиб 13 ноября. Как рассказали в администрации Березников, Рудаков увлекался автомобильными гонками. «Гонки на спортивных машинах стали его главным интересом в жизни. Юношеское увлечение автомобилями переросло в дело всей его жизни, Николай продолжил участвовать в гонках разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков», — вспоминают сотрудники мэрии в некрологе, опубликованном в соцсетях. Николай Рудаков служил пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Рядовой «показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», отмечается в сообщении. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. Она призвана защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, говорил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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