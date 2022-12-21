В Пермском крае простились с погибшим на СВО автогонщиком

В городе Березники Пермского края прошли похороны Николая Рудакова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Рядовой-пулеметчик погиб 13 ноября. Как рассказали в администрации Березников, Рудаков увлекался автомобильными гонками.
«Гонки на спортивных машинах стали его главным интересом в жизни. Юношеское увлечение автомобилями переросло в дело всей его жизни, Николай продолжил участвовать в гонках разного уровня и завоевал большое количество медалей и кубков», — вспоминают сотрудники мэрии в некрологе, опубликованном в соцсетях.
Николай Рудаков служил пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Рядовой «показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», отмечается в сообщении.
Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. Она призвана защитить мирных жителей Донбасса от киевской агрессии, говорил президент России Владимир Путин.
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