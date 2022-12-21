Личный состав танковой дивизии поблагодарил жителей за посылки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Личный состав 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) с передовой передал привет землякам и общественным организациям. Они поблагодарили их за отправленный груз.

«Спасибо Народному фронту, жителям Челябинска! Гуманитарку получили! Спасибо огромное!», — говорят военные на видео, опубликованном в telegram-канале Народного фронта Челябинской области.

Сами общественники сообщили, что груз собирали по запросу бойцов. На формирование очередного конвоя ушло около одного дня. Там отметили, что сбор прошел успешно только благодаря жителям региона.

Сейчас военнослужащие получают новогодние подарки от жителей всей страны. Ранее из Кыштыма для них отправили 45 коробок сувенирных пряников. Также для военных приготовили сладости и теплые вещи.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Основной целью ее проведение стало обеспечение гарантиями безопасности жителей освобожденных территорий. По словам главы государства Владимира Путина, все задачи СВО будут выполнены до конца.