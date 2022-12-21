Тюменские школьники возвращаются на очное обучение

22 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Дистанционное обучение в Тюменских школах заканчивается 23 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU С понедельника, 26 декабря, ученики тюменских школ вернутся в классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется», — говорится в сообщении. Обучение будут проводить в очном формате, соблюдая все необходимые меры профилактики. Среди них — входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка. Дистанционный режим был введен в тюменских школах и учреждениях дополнительного образования с 15 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 23 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, в области так же перенесли профилактические осмотры для детей.

С понедельника, 26 декабря, ученики тюменских школ вернутся в классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется», — говорится в сообщении. Обучение будут проводить в очном формате, соблюдая все необходимые меры профилактики. Среди них — входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка. Дистанционный режим был введен в тюменских школах и учреждениях дополнительного образования с 15 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 23 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, в области так же перенесли профилактические осмотры для детей.