21 декабря 2022

Тюменские школьники возвращаются на очное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Дистанционное обучение в Тюменских школах заканчивается 23 декабря Фото:

С понедельника, 26 декабря, ученики тюменских школ вернутся в классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется», — говорится в сообщении.

Обучение будут проводить в очном формате, соблюдая все необходимые меры профилактики. Среди них — входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка.

Дистанционный режим был введен в тюменских школах и учреждениях дополнительного образования с 15 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 23 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, в области так же перенесли профилактические осмотры для детей.

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С понедельника, 26 декабря, ученики тюменских школ вернутся в классы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется», — говорится в сообщении. Обучение будут проводить в очном формате, соблюдая все необходимые меры профилактики. Среди них — входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка. Дистанционный режим был введен в тюменских школах и учреждениях дополнительного образования с 15 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 23 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, в области так же перенесли профилактические осмотры для детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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