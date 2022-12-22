The American Conservative: возвращение Украине Крыма и Донбасса невозможно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Планы Зеленского ведут к продолжению конфликта, пишет The American Conservative Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта.

Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative. «Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта. Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...