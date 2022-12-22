The American Conservative: возвращение Украине Крыма и Донбасса невозможно

22 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Планы Зеленского ведут к продолжению конфликта, пишет The American Conservative Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative. «Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала . Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта. Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.

Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative. «Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта. Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.