Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.
«Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта.
Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.
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Надежды президента Украины Владимира Зеленского захватить все освобожденные Россией территории являются нереальными, так как ведут к продолжению кровопролития. Об этом пишет американский журнал The American Conservative. «Тотальный захват Украиной освобожденных Россией земель восточной Украины, а также Крымского полуострова, который вошел в состав России ранее. Это невозможно», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что такой план Зеленского обозначает намерение добиться так называемой «абсолютной победы», которая приведет к продолжению конфликта. Ранее американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса вывело из равновесия заявление Зеленского. Президент Украины поставил в укор Соединенным Штатам то, что они, по его мнению, оказывают недостаточную помощь его стране.