Захарова назвала цель поездки Зеленского в США

Захарова: Зеленский отправился в США в образе бесстрашного ковбоя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский приехал в США для пиар-компании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США для того, чтобы предстать там в образе бесстрашного ковбоя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ему (Зеленскому) нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи», — заявила Захарова во время брифинга МИД России по текущим вопросам внешней политики. Она отметила, что приезд Зеленского был рассчитан на внешнюю аудиторию, прежде всего на американскую.

В декабре Зеленский посетил США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США. Это стало первой иностранной поездкой президента с начала спецоперации России на Украине.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США для того, чтобы предстать там в образе бесстрашного ковбоя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ему (Зеленскому) нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи», — заявила Захарова во время брифинга МИД России по текущим вопросам внешней политики. Она отметила, что приезд Зеленского был рассчитан на внешнюю аудиторию, прежде всего на американскую. В декабре Зеленский посетил США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США. Это стало первой иностранной поездкой президента с начала спецоперации России на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...