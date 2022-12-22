Захарова назвала цель поездки Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США для того, чтобы предстать там в образе бесстрашного ковбоя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ему (Зеленскому) нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи», — заявила Захарова во время брифинга МИД России по текущим вопросам внешней политики. Она отметила, что приезд Зеленского был рассчитан на внешнюю аудиторию, прежде всего на американскую.
В декабре Зеленский посетил США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США. Это стало первой иностранной поездкой президента с начала спецоперации России на Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США для того, чтобы предстать там в образе бесстрашного ковбоя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ему (Зеленскому) нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи», — заявила Захарова во время брифинга МИД России по текущим вопросам внешней политики. Она отметила, что приезд Зеленского был рассчитан на внешнюю аудиторию, прежде всего на американскую. В декабре Зеленский посетил США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США. Это стало первой иностранной поездкой президента с начала спецоперации России на Украине.