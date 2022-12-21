Дети Донбасса получат новогодние подарки от губернатора Тюменской области

Наборы конфет детям в ЛНР доставят к 30 декабря Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Тюменской области подарит детям из подшефного региону Краснодона (ЛНР) новогодние подарки от губернатора Александра Моора. Торги на поставку кондитерских наборов размещены на сайте госзакупок. Из бюджета на эти цели выделили более 3,8 млн рублей.

«Обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на подшефных территориях Краснодона, Краснодонского района и города Рубежное Луганской Народной Республики. Начальная цена контракта: 3 828 740 рублей», — говорится в документации аукциона.

Заказчиком выступает региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». На средства областного бюджета закупят 11 261 новогодний сладкий подарок. В ЛНР их должны доставить до 30 декабря.

В каждом наборе будет 500 грамм конфет. Они будут упакованы в праздничные коробки, с маркировкой «Подарок Губернатора».

Как ранее писало URA.RU, после начала спецоперации РФ на Украине Тюменская область взяла шефство над городом Краснодоном в ЛНР. Власти оказывают ему помощь лекарствами, необходимым оборудованием, восстанавливают в нем дороги, а также отправляют тюменских специалистов на работу в школы и больницы региона.