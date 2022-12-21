Коммунальные службы ЯНАО переведены в режим повышенной готовности

В период низких температур и новогодних выходных все предприятия сферы ЖКХ ЯНАО будут работать в усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального правительства
«Муниципалитетам и руководителям энергоснабжающих предприятий даны поручения о неукоснительном соблюдении схем взаимодействия при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объектах энергетики. Также даны поручения обратить особое внимание на охрану энергообъектов, провести инструктажи с персоналом, организовать обход подведомственных объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры для контроля за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, проверить наличие и работоспособность резервных источников электроснабжения на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры, привести в готовность к использованию передвижные аварийные дизельные генераторы», — говорится в сообщении.
Также в информации указано, что предприятиям запрещено проводить плановые ремонты, которые могут привести к нарушению энергоснабжения. Помимо этого, в регионе имеются необходимый запас автономных источников электроснабжения.
Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленные поселки ЯНАО досрочно завезли топливо. Для нужд котельных и электростанций было поставлено более 63 тысяч тонн жидкого топлива и 9 тысяч тонн каменного угля.
В период низких температур и новогодних выходных все предприятия сферы ЖКХ ЯНАО будут работать в усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального правительства «Муниципалитетам и руководителям энергоснабжающих предприятий даны поручения о неукоснительном соблюдении схем взаимодействия при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объектах энергетики. Также даны поручения обратить особое внимание на охрану энергообъектов, провести инструктажи с персоналом, организовать обход подведомственных объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры для контроля за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, проверить наличие и работоспособность резервных источников электроснабжения на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры, привести в готовность к использованию передвижные аварийные дизельные генераторы», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что предприятиям запрещено проводить плановые ремонты, которые могут привести к нарушению энергоснабжения. Помимо этого, в регионе имеются необходимый запас автономных источников электроснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленные поселки ЯНАО досрочно завезли топливо. Для нужд котельных и электростанций было поставлено более 63 тысяч тонн жидкого топлива и 9 тысяч тонн каменного угля.