В ХМАО житель Кургана прятал более тысячи бутылок контрафактного спиртного в гараже. Фото

22 декабря 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Житель Кургана планировал продать в Когалыме поддельное спиртное Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Когалыме (ХМАО) местный житель прятал в гараже 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Пресс-служба МВД России опубликовала в официальном telegram-канале ведомства сообщение, что злоумышленник планировал продать контрафакт под видом элитного спиртного. «В Когалыме в одном из гаражей, который арендовал 36-летний ранее судимым житель Курганской области, полицейские Югры изъяли 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Около 645 литров подпольного горячительного его владелец планировал реализовывать через своих знакомых под этикетками элитных брендов», — сообщает ведомство. Нелегальное спиртное мужчина купил на трассе «Курган — Челябинск» у неустановленного лица для перепродажи. Всего было закуплено 645 литров контрафакта, партию которого злоумышленник спрятал в гаражном боксе на улице Прибалтийской в Когалыме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало об изъятии в ХМАО контрафактных сигарет на сумму более миллиона рублей. Пачки без маркировки обнаружили полицейские Сургута. Оперативники изъяли 645 литров поддельного алкоголя Фото: telegram-канал «МВД-медиа»

В Когалыме (ХМАО) местный житель прятал в гараже 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Пресс-служба МВД России опубликовала в официальном telegram-канале ведомства сообщение, что злоумышленник планировал продать контрафакт под видом элитного спиртного. «В Когалыме в одном из гаражей, который арендовал 36-летний ранее судимым житель Курганской области, полицейские Югры изъяли 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Около 645 литров подпольного горячительного его владелец планировал реализовывать через своих знакомых под этикетками элитных брендов», — сообщает ведомство. Нелегальное спиртное мужчина купил на трассе «Курган — Челябинск» у неустановленного лица для перепродажи. Всего было закуплено 645 литров контрафакта, партию которого злоумышленник спрятал в гаражном боксе на улице Прибалтийской в Когалыме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало об изъятии в ХМАО контрафактных сигарет на сумму более миллиона рублей. Пачки без маркировки обнаружили полицейские Сургута.