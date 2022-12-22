В ХМАО житель Кургана прятал более тысячи бутылок контрафактного спиртного в гараже. Фото

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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Житель Кургана планировал продать в Когалыме поддельное спиртное Фото:

В Когалыме (ХМАО) местный житель прятал в гараже 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Пресс-служба МВД России опубликовала в официальном telegram-канале ведомства сообщение, что злоумышленник планировал продать контрафакт под видом элитного спиртного.

«В Когалыме в одном из гаражей, который арендовал 36-летний ранее судимым житель Курганской области, полицейские Югры изъяли 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Около 645 литров подпольного горячительного его владелец планировал реализовывать через своих знакомых под этикетками элитных брендов», — сообщает ведомство.

Нелегальное спиртное мужчина купил на трассе «Курган — Челябинск» у неустановленного лица для перепродажи. Всего было закуплено 645 литров контрафакта, партию которого злоумышленник спрятал в гаражном боксе на улице Прибалтийской в Когалыме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало об изъятии в ХМАО контрафактных сигарет на сумму более миллиона рублей. Пачки без маркировки обнаружили полицейские Сургута.

Оперативники изъяли 645 литров поддельного алкоголя
Фото:

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В Когалыме (ХМАО) местный житель прятал в гараже 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Пресс-служба МВД России опубликовала в официальном telegram-канале ведомства сообщение, что злоумышленник планировал продать контрафакт под видом элитного спиртного. «В Когалыме в одном из гаражей, который арендовал 36-летний ранее судимым житель Курганской области, полицейские Югры изъяли 1030 бутылок немаркированного алкоголя. Около 645 литров подпольного горячительного его владелец планировал реализовывать через своих знакомых под этикетками элитных брендов», — сообщает ведомство. Нелегальное спиртное мужчина купил на трассе «Курган — Челябинск» у неустановленного лица для перепродажи. Всего было закуплено 645 литров контрафакта, партию которого злоумышленник спрятал в гаражном боксе на улице Прибалтийской в Когалыме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало об изъятии в ХМАО контрафактных сигарет на сумму более миллиона рублей. Пачки без маркировки обнаружили полицейские Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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