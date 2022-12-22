The New York Times предрекла ВСУ тупиковую ситуацию в борьбе с РФ

Прочная оборона Вооруженных силы РФ (ВС РФ) поставит украинскую армию в безвыходное положение при планировании захвата освобожденных Россией территорий. Такое мнение выразили авторы американской газеты The New York Times.
«Факторы прочной обороны ВС РФ делают наиболее вероятным сценарий патовой ситуации для украинской армии», — пишет газета. Там добавили, что оборона России становится крепче, так как российское командование все больше солдат перебрасывает на линию фронта, что делает шансы украинской армии на захват освобожденных Россией территорий невероятно низкими.
Ранее американские СМИ также выражали мнение, что планы Украины по захвату Крыма и Донбасса ведут исключительно к продолжению кровопролития. Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил мнение, что планы Украины по выдворению россиян из Крыма являются нереалистичными, передает RT. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что операция по возврату Крыма уже идет в головах всех украинцев, сообщает «Национальная служба новостей».
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Прочная оборона Вооруженных силы РФ (ВС РФ) поставит украинскую армию в безвыходное положение при планировании захвата освобожденных Россией территорий. Такое мнение выразили авторы американской газеты The New York Times. «Факторы прочной обороны ВС РФ делают наиболее вероятным сценарий патовой ситуации для украинской армии», — пишет газета. Там добавили, что оборона России становится крепче, так как российское командование все больше солдат перебрасывает на линию фронта, что делает шансы украинской армии на захват освобожденных Россией территорий невероятно низкими. Ранее американские СМИ также выражали мнение, что планы Украины по захвату Крыма и Донбасса ведут исключительно к продолжению кровопролития. Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил мнение, что планы Украины по выдворению россиян из Крыма являются нереалистичными, передает RT. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что операция по возврату Крыма уже идет в головах всех украинцев, сообщает «Национальная служба новостей».