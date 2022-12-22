Политолог Брутер раскрыл, о чем могли говорить тет-а-тет Зеленский и Байден

Политолог Брутер: скрытые договоренности между Зеленским и Байденом заключаются в махинациях с финансированием Украины

22 декабря 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Переговоры между лидерами США и Украины проходили в формате «один на один», а после — в составе делегаций Фото: AP/TASS Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров в формате тет-а-тет обсуждали финансирование Украины через аффилированные фонды, которые не подвергаются проверкам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Скрытые договоренности между Зеленским и Байденом заключаются только в том, что через Конгресс, через официальные источники финансируются не более 30-40% всей военной операции. А все остальное финансируется через некие аффилированные фонды, которые получают деньги благодаря государству, но тратят их без всякой привязки к возможным проверкам», — сказал Владимир Брутер. При этом, как отметил политолог, все вопросы Зеленский мог решить без пребывания в США. «Это по большей части для медийной картинки. На 99% все вопросы можно решить по защищенной линии. Никаких вопросов он не решил. Он летел туда-сюда больше суток, а там находился несколько часов. Смысла в этом абсолютно никакого нет», — уточнил он. Новость по теме Посол РФ: поездка Зеленского показала истинные намерения США Пребывание в США президента Украины нужно было Джо Байдену, чтобы дать сигнал своим элитам, считает собеседник агентства. «Зеленский выполняет несколько функций. Главная из них, это вишенка на рождественском пироге. Он должен показать влияние, значение, роль украинской политики для американской политической элиты, поэтому он должен был прибыть лично. Байден же не хочет ехать, а тут нужно как-то показать кому, за что, почему и как тратятся сумасшедшие даже по американским меркам деньги», — заключил Брутер. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Во время переговоров Байден пообещал поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких важных для России заявлений на встрече Байдена и Зеленского не прозвучало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров в формате тет-а-тет обсуждали финансирование Украины через аффилированные фонды, которые не подвергаются проверкам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Скрытые договоренности между Зеленским и Байденом заключаются только в том, что через Конгресс, через официальные источники финансируются не более 30-40% всей военной операции. А все остальное финансируется через некие аффилированные фонды, которые получают деньги благодаря государству, но тратят их без всякой привязки к возможным проверкам», — сказал Владимир Брутер. При этом, как отметил политолог, все вопросы Зеленский мог решить без пребывания в США. «Это по большей части для медийной картинки. На 99% все вопросы можно решить по защищенной линии. Никаких вопросов он не решил. Он летел туда-сюда больше суток, а там находился несколько часов. Смысла в этом абсолютно никакого нет», — уточнил он. Пребывание в США президента Украины нужно было Джо Байдену, чтобы дать сигнал своим элитам, считает собеседник агентства. «Зеленский выполняет несколько функций. Главная из них, это вишенка на рождественском пироге. Он должен показать влияние, значение, роль украинской политики для американской политической элиты, поэтому он должен был прибыть лично. Байден же не хочет ехать, а тут нужно как-то показать кому, за что, почему и как тратятся сумасшедшие даже по американским меркам деньги», — заключил Брутер. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США. Во время переговоров Байден пообещал поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких важных для России заявлений на встрече Байдена и Зеленского не прозвучало.