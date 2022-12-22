В Херсонской области, при подрыве автомобиля, погиб глава поселка

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Глава поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля, сообщили экстренные службы Фото:

При подрыве автомобиля в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка. Об этом сообщают экстренные службы региона.

«Глава поселка Любимовка Херсонской области погиб при подрыве автомобиля», — говорится в сообщении. Любимовка находится на левом берегу Днепра. Зам главы ВГА Новой Каховки Руслан Агаев подтвердил информацию о гибели главы поселка агентству URA.RU.

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При подрыве автомобиля в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка. Об этом сообщают экстренные службы региона. «Глава поселка Любимовка Херсонской области погиб при подрыве автомобиля», — говорится в сообщении. Любимовка находится на левом берегу Днепра. Зам главы ВГА Новой Каховки Руслан Агаев подтвердил информацию о гибели главы поселка агентству URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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