В Херсонской области, при подрыве автомобиля, погиб глава поселка

Глава поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля, сообщили экстренные службы
При подрыве автомобиля в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка. Об этом сообщают экстренные службы региона.
«Глава поселка Любимовка Херсонской области погиб при подрыве автомобиля», — говорится в сообщении. Любимовка находится на левом берегу Днепра. Зам главы ВГА Новой Каховки Руслан Агаев подтвердил информацию о гибели главы поселка агентству URA.RU.
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