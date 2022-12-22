Мэр Перми похвалил работу губернатора Махонина в тяжелый период

Алексей Демкин провел прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что 2022 год выдался непростым, но несмотря на это губернатор Пермского Дмитрий Махонин активно представлял город российским и международным инвесторам. Экономику Прикамья удалось перестроить совместными усилиями властей города и края. Об этом Алексей Демкин сказал во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«2022 год был непростым. Краевые и городские власти перестраивали экономику города по требованиям времени. Губернатор Прикамья Дмитрий Николаевич Махонин активно на российской и международной арене рекламирует и представлял наш город инвесторам, партнерам в качестве крупного российского миллионника», — отметил мэр.

Демкин похвалил и работу администрации Перми: «Администрация Перми не только активно отстраивала и ремонтировала город, мы занимались выстраиванием межмуниципальных связей». Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин остался недоволен уборкой улиц от снега в Перми и попросил администрацию «напрячься».