Путин заявил о затягивании конфликта на Украине

Поставки Западом Украине новых систем ПВО ведут к затягиванию конфликта, считает Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки на Украину системы ЗРК Patriot введут к затягиванию конфликта. В свою очередь Россия стремится к завершению спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода с представителями СМИ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
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