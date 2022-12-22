Путин заявил о затягивании конфликта на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Поставки Западом Украине новых систем ПВО ведут к затягиванию конфликта, считает Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки на Украину системы ЗРК Patriot введут к затягиванию конфликта. В свою очередь Россия стремится к завершению спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода с представителями СМИ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

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Поставки на Украину системы ЗРК Patriot введут к затягиванию конфликта. В свою очередь Россия стремится к завершению спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода с представителями СМИ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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