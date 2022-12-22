22 декабря 2022
21 декабря 2022

Все для фронта, все для Победы: в ЯНАО «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, молодая гвардия, спальник, единая россия, спальный мешок, коврик туристический
В ЯНАО активисты «Единой России» передали в зону СВО 186 тонн груза и два автомобиля Фото:

В ЯНАО подвели итоги гуманитарной миссии партии «Единая Россия» за 2022 год «Все для фронта, все для Победы. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Гуманитарный сбор для военнослужащих на Ямале стартовал 30 сентября. За прошедшие 2,5 месяца для жителей Донбасса было отправлено 186 тонн гуманитарного груза, еще 29 тонн товаров и вещей направили в помощь военнослужащим», — сообщила руководитель волонтерского центра «Единой России» в ЯНАО Анастасия Казанцева.

На пункты сбора, открытые волонтерами «Единой России» ямальцы могли принести теплую одежду, электрические приборы, продукты питания. Кроме того, на средства партии были куплены две машины — «Нива» и «Уаз», для использования в зоне СВО.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО попросили помочь в организации подарков для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Общественник Игорь Заборовский передал в зону СВО несколько автомобилей, закупленных для нужд российской армии. О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью СВО является защита жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ.

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В ЯНАО подвели итоги гуманитарной миссии партии «Единая Россия» за 2022 год «Все для фронта, все для Победы. Об этом сообщается на сайте «Единой России». «Гуманитарный сбор для военнослужащих на Ямале стартовал 30 сентября. За прошедшие 2,5 месяца для жителей Донбасса было отправлено 186 тонн гуманитарного груза, еще 29 тонн товаров и вещей направили в помощь военнослужащим», — сообщила руководитель волонтерского центра «Единой России» в ЯНАО Анастасия Казанцева. На пункты сбора, открытые волонтерами «Единой России» ямальцы могли принести теплую одежду, электрические приборы, продукты питания. Кроме того, на средства партии были куплены две машины — «Нива» и «Уаз», для использования в зоне СВО. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО попросили помочь в организации подарков для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Общественник Игорь Заборовский передал в зону СВО несколько автомобилей, закупленных для нужд российской армии. О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью СВО является защита жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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