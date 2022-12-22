Все для фронта, все для Победы: в ЯНАО «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии

23 декабря 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

В ЯНАО активисты «Единой России» передали в зону СВО 186 тонн груза и два автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО подвели итоги гуманитарной миссии партии «Единая Россия» за 2022 год «Все для фронта, все для Победы. Об этом сообщается на сайте «Единой России». «Гуманитарный сбор для военнослужащих на Ямале стартовал 30 сентября. За прошедшие 2,5 месяца для жителей Донбасса было отправлено 186 тонн гуманитарного груза, еще 29 тонн товаров и вещей направили в помощь военнослужащим», — сообщила руководитель волонтерского центра «Единой России» в ЯНАО Анастасия Казанцева. На пункты сбора, открытые волонтерами «Единой России» ямальцы могли принести теплую одежду, электрические приборы, продукты питания. Кроме того, на средства партии были куплены две машины — «Нива» и «Уаз», для использования в зоне СВО. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО попросили помочь в организации подарков для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Общественник Игорь Заборовский передал в зону СВО несколько автомобилей, закупленных для нужд российской армии. О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью СВО является защита жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ.

В ЯНАО подвели итоги гуманитарной миссии партии «Единая Россия» за 2022 год «Все для фронта, все для Победы. Об этом сообщается на сайте «Единой России». «Гуманитарный сбор для военнослужащих на Ямале стартовал 30 сентября. За прошедшие 2,5 месяца для жителей Донбасса было отправлено 186 тонн гуманитарного груза, еще 29 тонн товаров и вещей направили в помощь военнослужащим», — сообщила руководитель волонтерского центра «Единой России» в ЯНАО Анастасия Казанцева. На пункты сбора, открытые волонтерами «Единой России» ямальцы могли принести теплую одежду, электрические приборы, продукты питания. Кроме того, на средства партии были куплены две машины — «Нива» и «Уаз», для использования в зоне СВО. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ЯНАО попросили помочь в организации подарков для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Общественник Игорь Заборовский передал в зону СВО несколько автомобилей, закупленных для нужд российской армии. О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью СВО является защита жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ.