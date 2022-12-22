Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о жильцах аварийного дома в Кургане, которых заливало кипятком. Эта информация появилась в telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Курганской области Францишко Б.В. предоставить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ был опубликован материал, в котором сообщается о том, что жители одного из аварийных домов Курганской области не могут добиться расселения. Жильцы сообщают, что с чердака льется кипяток, а смежные стены постоянно мокрые», — написано в сообщении.
По данному факту сейчас проводится проверка. Курганские следователи в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Об инциденте рассказали сами жильцы, об этом URA.RU уже писало. Они сообщили, что в доме двое суток с чердака бежит кипяток, вода льется сверху через квартиры всех трех этажей. В пресс-службе городской администрации корреспонденту информационного агентства пояснили, что специалисты департамента ЖКХ на тот момент уже выехали с проверкой, а ремонтные работы в системе отопления были оперативно проведены.
Ранее жители другого аварийного дома в Кургане на личном приеме рассказывали главе Следкома о том, что здание, в котором они проживают, признали аварийным в 2017 году. С тех пор семьи 36 квартир не могут получить новое жилье. Александр Бастрыкин поручил создать на территории спецгруппу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о жильцах аварийного дома в Кургане, которых заливало кипятком. Эта информация появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Курганской области Францишко Б.В. предоставить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ был опубликован материал, в котором сообщается о том, что жители одного из аварийных домов Курганской области не могут добиться расселения. Жильцы сообщают, что с чердака льется кипяток, а смежные стены постоянно мокрые», — написано в сообщении. По данному факту сейчас проводится проверка. Курганские следователи в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об инциденте рассказали сами жильцы, об этом URA.RU уже писало. Они сообщили, что в доме двое суток с чердака бежит кипяток, вода льется сверху через квартиры всех трех этажей. В пресс-службе городской администрации корреспонденту информационного агентства пояснили, что специалисты департамента ЖКХ на тот момент уже выехали с проверкой, а ремонтные работы в системе отопления были оперативно проведены. Ранее жители другого аварийного дома в Кургане на личном приеме рассказывали главе Следкома о том, что здание, в котором они проживают, признали аварийным в 2017 году. С тех пор семьи 36 квартир не могут получить новое жилье. Александр Бастрыкин поручил создать на территории спецгруппу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья.