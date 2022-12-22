Владислав Пинаев принял участие в церемонии гашения памятного конверта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Погашенные конверты с изображением символов Нижнего Тагила и юбилейные почтовые марки, выпущенные к 300-летию города — оригинальные подарки, которые будут рады получить тагильчане, уехавшие из города. Такое заявление сделал глава города Владислав Пинаев.

«Наверняка многие жители города приобретут марки и конверты в память об историческом событии. Бывшие тагильчане, разъехавшиеся в разные регионы и страны, будут рады получить такой оригинальный подарок», — цитирует Пинаева пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Церемония гашения специального почтового конверта, выпущенного к юбилею города, состоялась 22 декабря в Нижнетагильском театре кукол. Пинаев вместе с представителями Почты РФ и театрального сообщества города поучаствовал в церемонии. Участники поставили свои подписи на двух сувенирных экземплярах. Гашение произвели штемпелем, который изготовили к юбилею города с надписью «300 лет» и изображением герба Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что конверты с изображением символов города полетят в разные уголки страны и войдут в коллекции. «В нашем городе соединились в крепкий сплав красота уральской природы, историческое наследие и огромный потенциал его жителей. Все достопримечательности, изображенные на юбилейных марках и конвертах, задуманы, спроектированы или созданы руками тагильчан», — добавил мэр.

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила