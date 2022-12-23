В США приняли закон, позволяющий судить участников СВО без экстрадиции

23 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В США смогут судить участников спецоперации сразу на месте, пишет The New York Times Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгресс США одобрил законопроект, который позволит федеральному суду страны судить участников спецоперации на Украине сразу на месте. Об этом сообщает газета The New York Times. «Конгресс окончательно одобрил законопроект о расширении полномочий правительства США по судебному преследованию подозреваемых <…> находящихся в Соединенных Штатах, что позволит предать их суду. <…> Это станет сдерживающим фактором для любых россиян [участников спецоперации], которые захотят въехать в Штаты, даже через несколько лет», — отмечают авторы издания. То есть, теперь суд сможет выносить решения без экстрадиции. Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен выделить Украине 47 миллиардов долларов в 2023 году. По итогу одобрили пакет бюджета на сумму в 44,9 миллиарда долларов.

Конгресс США одобрил законопроект, который позволит федеральному суду страны судить участников спецоперации на Украине сразу на месте. Об этом сообщает газета The New York Times. «Конгресс окончательно одобрил законопроект о расширении полномочий правительства США по судебному преследованию подозреваемых <…> находящихся в Соединенных Штатах, что позволит предать их суду. <…> Это станет сдерживающим фактором для любых россиян [участников спецоперации], которые захотят въехать в Штаты, даже через несколько лет», — отмечают авторы издания. То есть, теперь суд сможет выносить решения без экстрадиции. Ранее сообщалось, что Конгресс США намерен выделить Украине 47 миллиардов долларов в 2023 году. По итогу одобрили пакет бюджета на сумму в 44,9 миллиарда долларов.