Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили в СИЗО

Челябинский областной суд 23 декабря оставил без изменений меру пресечения экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, который был задержан ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Сам Кучитаров просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Его задержали 5 декабря. Силовики провели обыски в его доме и по месту бывшей работы. Сразу после задержания было проведено несколько очных ставок. Кучитаров согласился сотрудничать со следствием.
Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. За несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Он руководил структурой с августа 2019 года.
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