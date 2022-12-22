22 декабря 2022

Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили в СИЗО

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Суд отказался смягчать меру пресечения Ринату Кучитарову Фото:

Челябинский областной суд 23 декабря оставил без изменений меру пресечения экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, который был задержан ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сам Кучитаров просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Его задержали 5 декабря. Силовики провели обыски в его доме и по месту бывшей работы. Сразу после задержания было проведено несколько очных ставок. Кучитаров согласился сотрудничать со следствием.

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. За несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Он руководил структурой с августа 2019 года.

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Челябинский областной суд 23 декабря оставил без изменений меру пресечения экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, который был задержан ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сам Кучитаров просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Его задержали 5 декабря. Силовики провели обыски в его доме и по месту бывшей работы. Сразу после задержания было проведено несколько очных ставок. Кучитаров согласился сотрудничать со следствием. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. За несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Он руководил структурой с августа 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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