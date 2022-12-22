Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили в СИЗО

23 декабря 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Суд отказался смягчать меру пресечения Ринату Кучитарову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 23 декабря оставил без изменений меру пресечения экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, который был задержан ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сам Кучитаров просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Его задержали 5 декабря. Силовики провели обыски в его доме и по месту бывшей работы. Сразу после задержания было проведено несколько очных ставок. Кучитаров согласился сотрудничать со следствием. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. За несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Он руководил структурой с августа 2019 года.

Челябинский областной суд 23 декабря оставил без изменений меру пресечения экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, который был задержан ФСБ по подозрению в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сам Кучитаров просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Его задержали 5 декабря. Силовики провели обыски в его доме и по месту бывшей работы. Сразу после задержания было проведено несколько очных ставок. Кучитаров согласился сотрудничать со следствием. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. За несколько дней до задержания Кучитаров написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Он руководил структурой с августа 2019 года.