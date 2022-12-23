Зеленский стал героем украинских комиксов, его миссия — спасти БандеруФото: Официальный сайт президента Украины
На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале.
«Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.
Скрин из telegram-канала Рогова
Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям.
*группировка признана экстремистской и запрещена в РФ
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На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям. *группировка признана экстремистской и запрещена в РФ