Украинским школьникам раздали комиксы, где Зеленский сражается со Сталиным, чтобы спасти Бандеру. Скрин

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский стал героем украинских комиксов, его миссия — спасти Бандеру Фото:

На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале.

«Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.

Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям.

*группировка признана экстремистской и запрещена в РФ

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На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям. *группировка признана экстремистской и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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