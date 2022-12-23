Украинским школьникам раздали комиксы, где Зеленский сражается со Сталиным, чтобы спасти Бандеру. Скрин

23 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Зеленский стал героем украинских комиксов, его миссия — спасти Бандеру Фото: Официальный сайт президента Украины На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Скрин из telegram-канала Рогова Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям. *группировка признана экстремистской и запрещена в РФ

На каникулах украинские школьники будут читать комиксы, где украинский президент Владимир Зеленский перемещается во времени, чтобы сразиться с советским вождем Иосифом Сталиным и спасти националистом Степана Бандеру. Видео с обзором комикса опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Фантастический исторический боевик о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь нацистам УПА* и сражается со Сталиным», — написал Рогов. На обложке он изображен с гранатометом, с динозавром на фоне. Он идет в атаку с бойцом ВСУ и с рыжеволосой напарницей. Согласно описанию комикса, миссия Зеленского состоит в том, чтобы сразиться с советским лидером Иосифом Сталиным как с «оплотом тирании» и спасти организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Ранее депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показывала, по каким учебникам по истории занимались украинские школьники. Россию в них позиционировали как страну-агрессора, а русских называли оккупантами. Большой раздел в учебниках посвящен Степану Бандере и его последователям. *группировка признана экстремистской и запрещена в РФ