Прокуратура обвинила мэрию Кургана в проблемах с переселением из аварийного дома

23 декабря 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Из-за ситуации, связанной с домом, прокуратура направила иск в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане затягивается переселение из аварийного дома из-за того, что, по словам прокуратуры, представители мэрии не принимают меры по выкупу жилья. Об этом 23 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В 2019 году по иску прокурора на администрацию г. Кургана в порядке ст. 32 Жилищного Кодекса РФ возложена обязанность принять решение об изъятии аварийной недвижимости у граждан путем выкупа данных помещений либо предоставления по соглашению с собственниками взамен изымаемых других жилых помещений. Однако со стороны муниципалитета мер по выкупу жилых помещений и завершении процедур, связанных с этим, не принимается», — рассказали в пресс-службе. Представители прокуратуры отметили, что жилой дом № 11, расположенный на ул. Гагарина, признали аварийным в 2017 году. После обращения граждан прокурор Кургана направил в суд иск, в котором горожане требуют взыскать с мэрии выкупную стоимость двух квартир и доли земельного участка общей стоимостью более 1,4 млн рублей. В прокуратуре отметили, что сейчас дом включен в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ситуация, связанная с переселением из дома, находится на контроле областной прокуратуры. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее председателю СК РФ Александру Бастрыкину сообщили о курганцах, которые до сих пор живут в аварийном доме, несмотря на то, что он признан таким в 2017 году. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и создать на территории спецгруппу для расследования подобных случаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане затягивается переселение из аварийного дома из-за того, что, по словам прокуратуры, представители мэрии не принимают меры по выкупу жилья. Об этом 23 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В 2019 году по иску прокурора на администрацию г. Кургана в порядке ст. 32 Жилищного Кодекса РФ возложена обязанность принять решение об изъятии аварийной недвижимости у граждан путем выкупа данных помещений либо предоставления по соглашению с собственниками взамен изымаемых других жилых помещений. Однако со стороны муниципалитета мер по выкупу жилых помещений и завершении процедур, связанных с этим, не принимается», — рассказали в пресс-службе. Представители прокуратуры отметили, что жилой дом № 11, расположенный на ул. Гагарина, признали аварийным в 2017 году. После обращения граждан прокурор Кургана направил в суд иск, в котором горожане требуют взыскать с мэрии выкупную стоимость двух квартир и доли земельного участка общей стоимостью более 1,4 млн рублей. В прокуратуре отметили, что сейчас дом включен в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ситуация, связанная с переселением из дома, находится на контроле областной прокуратуры. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее председателю СК РФ Александру Бастрыкину сообщили о курганцах, которые до сих пор живут в аварийном доме, несмотря на то, что он признан таким в 2017 году. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и создать на территории спецгруппу для расследования подобных случаев.