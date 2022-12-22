Тюменскому заводу не хватает денег на импортозамещение

23 декабря 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Продукция завода будет востребована даже у крупных нефтегазовых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменскому заводу гофротруб не хватает финансирования, чтобы предложить собственные разработки другим участникам рынка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал представитель предприятия Виктор Перекрестов. По его словам, сейчас завод пытается получить поддержку, став резидентом тюменского технопарка. «Мы не можем массово производить наши станки, которые мы сами придумали и создали. Есть предприятие, которое на основе этого оборудования и технологий готово делать понтоны, плавучие мостовые сооружения, разное речное оборудование, даже катамараны. Но нам нужно финансирование», — сообщил Перекрестов. Оборудование, которое предлагает завод, предназначено для изготовления гофрированной полипропиленовой трубы и систем дренажа ливневых стоков. Его можно перенастроить и на другую продукцию. В том числе — востребованную у крупных компаний нефтегазового сектора, уверен Перекрестов. URA.RU направило запрос в технопарк, ответ ожидается. Ранее агентство рассказывало о том, что для выполнения задач по импортозамещению тюменские бизнесмены готовы искать помощи у Армении. А внедрение технологий, разработанных в регионе, замедляется из-за административных барьеров.

Тюменскому заводу гофротруб не хватает финансирования, чтобы предложить собственные разработки другим участникам рынка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал представитель предприятия Виктор Перекрестов. По его словам, сейчас завод пытается получить поддержку, став резидентом тюменского технопарка. «Мы не можем массово производить наши станки, которые мы сами придумали и создали. Есть предприятие, которое на основе этого оборудования и технологий готово делать понтоны, плавучие мостовые сооружения, разное речное оборудование, даже катамараны. Но нам нужно финансирование», — сообщил Перекрестов. Оборудование, которое предлагает завод, предназначено для изготовления гофрированной полипропиленовой трубы и систем дренажа ливневых стоков. Его можно перенастроить и на другую продукцию. В том числе — востребованную у крупных компаний нефтегазового сектора, уверен Перекрестов. URA.RU направило запрос в технопарк, ответ ожидается. Ранее агентство рассказывало о том, что для выполнения задач по импортозамещению тюменские бизнесмены готовы искать помощи у Армении. А внедрение технологий, разработанных в регионе, замедляется из-за административных барьеров.