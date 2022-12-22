В челябинской тюрьме нарушали трудовые права заключенных

23 декабря 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Некоторые из осужденных вынуждены были работать без средств индивидуальной защиты Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) сотрудники нарушали трудовые права заключенных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденным не выдавались средства индивидуальной защиты при работах по обслуживанию и ремонту зданий. «Сотрудниками тюрьмы не проводились вводные инструктажи по технике безопасности и охране труда с вновь трудоустроенными осужденными. Ряд осужденных не были обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами для защиты от загрязнений, халатами, нагрудными фартуками и резиновыми сапогами», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что на имя начальника тюрьмы вынесено представление. Руководитель уже отчитался, что нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) сотрудники нарушали трудовые права заключенных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденным не выдавались средства индивидуальной защиты при работах по обслуживанию и ремонту зданий. «Сотрудниками тюрьмы не проводились вводные инструктажи по технике безопасности и охране труда с вновь трудоустроенными осужденными. Ряд осужденных не были обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами для защиты от загрязнений, халатами, нагрудными фартуками и резиновыми сапогами», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что на имя начальника тюрьмы вынесено представление. Руководитель уже отчитался, что нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.