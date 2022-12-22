22 декабря 2022

В челябинской тюрьме нарушали трудовые права заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Некоторые из осужденных вынуждены были работать без средств индивидуальной защиты Фото:

В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) сотрудники нарушали трудовые права заключенных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденным не выдавались средства индивидуальной защиты при работах по обслуживанию и ремонту зданий.

«Сотрудниками тюрьмы не проводились вводные инструктажи по технике безопасности и охране труда с вновь трудоустроенными осужденными. Ряд осужденных не были обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами для защиты от загрязнений, халатами, нагрудными фартуками и резиновыми сапогами», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на имя начальника тюрьмы вынесено представление. Руководитель уже отчитался, что нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

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В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) сотрудники нарушали трудовые права заключенных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденным не выдавались средства индивидуальной защиты при работах по обслуживанию и ремонту зданий. «Сотрудниками тюрьмы не проводились вводные инструктажи по технике безопасности и охране труда с вновь трудоустроенными осужденными. Ряд осужденных не были обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами для защиты от загрязнений, халатами, нагрудными фартуками и резиновыми сапогами», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что на имя начальника тюрьмы вынесено представление. Руководитель уже отчитался, что нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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