В челябинской тюрьме нарушали трудовые права заключенных

В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) сотрудники нарушали трудовые права заключенных. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, осужденным не выдавались средства индивидуальной защиты при работах по обслуживанию и ремонту зданий.
«Сотрудниками тюрьмы не проводились вводные инструктажи по технике безопасности и охране труда с вновь трудоустроенными осужденными. Ряд осужденных не были обеспечены средствами индивидуальной защиты: костюмами для защиты от загрязнений, халатами, нагрудными фартуками и резиновыми сапогами», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что на имя начальника тюрьмы вынесено представление. Руководитель уже отчитался, что нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.