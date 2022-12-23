Мурашко приказал контролировать работу врачей в новогодние праздники

Контроль над работой системы здравоохранения в новогодние праздники должен быть усилен. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании оперштаба минздрава России. Его заявление опубликовано на официальном сайте министерства.
«В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — сказал Мурашко. Он поручил регионам усилить контроль за работой всех медицинских служб.
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Контроль над работой системы здравоохранения в новогодние праздники должен быть усилен. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании оперштаба минздрава России. Его заявление опубликовано на официальном сайте министерства. «В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — сказал Мурашко. Он поручил регионам усилить контроль за работой всех медицинских служб. В ноябре Мурашко поручил российским регионам сформировать запас лекарственных средств на четыре месяца. Также министр придумал, как решить проблему с очередями в больницах. Он предложил создать единую информационную систему для записи к специалистам.