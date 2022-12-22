22 декабря 2022

Свердловский омбудсмен Мерзлякова наградила военкора URA.RU. Видео

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Торжественное собрание, посвященное 85-летию со дня образования Свердловской области. Екатеринбург., портрет, мерзлякова татьяна
Военный корреспондент получил благодарственное письмо от уполномоченный по правам человека в Свердловской области Фото:

В Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова наградила военкора Евгения Белоносова (Линин) благодарственным письмом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Искренне благодарю Евгения Белоносова за неравнодушное отношение к людям, активную жизненную позицию, содействие деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», — сказано в благодарственном письме.

Военный корреспондент URA.RU освещает боевые и мирные действия в ДНР. Мужчина находится в горячих точках совместно с солдатами ВС РФ.

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В Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова наградила военкора Евгения Белоносова (Линин) благодарственным письмом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Искренне благодарю Евгения Белоносова за неравнодушное отношение к людям, активную жизненную позицию, содействие деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», — сказано в благодарственном письме. Военный корреспондент URA.RU освещает боевые и мирные действия в ДНР. Мужчина находится в горячих точках совместно с солдатами ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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