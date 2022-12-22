Челябинский медик предупредил об опасности живых елей

23 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

С живыми елям в дом можно принести и опасных насекомых Фото: Размик Закарян © URA.RU Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупредил об опасности живых елей в доме. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Живая ель осыпается, есть риски попадания иголок в дыхательные пути или в качестве заноз под кожу. В тепле могут проснуться опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы», — объяснил Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». Живые елки не следует хранить больше двух-трех недель и устанавливать в детской комнате. После покупки необходимо подержать дерево несколько дней на улице, балконе или в гараже, помыть его и обрезать ствол. Кроме того, ель должна стоять воде и ежедневно поливаться. Если в доме живут аллергики или младенцы, искусственная елка будет лучшим решением. Искусственные ели также могут нести опасность, как источник токсичных веществ или осыпаясь, если сделаны из некачественных материалов. Притом такие деревья активно накапливают пыль. Если их не помыть перед установкой, они могут плохо повлиять на состояние аллергиков.

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупредил об опасности живых елей в доме. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Живая ель осыпается, есть риски попадания иголок в дыхательные пути или в качестве заноз под кожу. В тепле могут проснуться опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы», — объяснил Тарасов на своей странице во «ВКонтакте». Живые елки не следует хранить больше двух-трех недель и устанавливать в детской комнате. После покупки необходимо подержать дерево несколько дней на улице, балконе или в гараже, помыть его и обрезать ствол. Кроме того, ель должна стоять воде и ежедневно поливаться. Если в доме живут аллергики или младенцы, искусственная елка будет лучшим решением. Искусственные ели также могут нести опасность, как источник токсичных веществ или осыпаясь, если сделаны из некачественных материалов. Притом такие деревья активно накапливают пыль. Если их не помыть перед установкой, они могут плохо повлиять на состояние аллергиков.