Росгранстрой заставили оборудовать пункт пропуска на курганской границе

Транспортная прокуратура заставила Росгранстрой оборудовать автомобильный пункт пропуска Воскресенское в Курганской области на российско-казахстанской границе специальным помещением для задержанных и ограждением. Суд удовлетворил требование прокурора, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Курганская транспортная прокуратура проверила исполнение Уральским филиалом ФГКУ „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ требований законодательства при обустройстве автомобильного пункта пропуска Воскресенское. Установлено, что пункт пропуска не оборудован помещением для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию, высота периметрового ограждения не соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.
Прокурор внес в адрес руководителя Росгранстрой представление, а позже обратился с иском в суд. Калининский районный суд г. Челябинска требования транспортного прокурора удовлетворил. Ответчик обжаловал решение, но безуспешно. Транспортная прокуратура проконтролирует исполнением решения суда.
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Транспортная прокуратура заставила Росгранстрой оборудовать автомобильный пункт пропуска Воскресенское в Курганской области на российско-казахстанской границе специальным помещением для задержанных и ограждением. Суд удовлетворил требование прокурора, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Курганская транспортная прокуратура проверила исполнение Уральским филиалом ФГКУ „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ требований законодательства при обустройстве автомобильного пункта пропуска Воскресенское. Установлено, что пункт пропуска не оборудован помещением для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию, высота периметрового ограждения не соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении ведомства. Прокурор внес в адрес руководителя Росгранстрой представление, а позже обратился с иском в суд. Калининский районный суд г. Челябинска требования транспортного прокурора удовлетворил. Ответчик обжаловал решение, но безуспешно. Транспортная прокуратура проконтролирует исполнением решения суда. Ранее URA.RU писало, что сотрудники таможни передали три тонны одежды курганскому центру социального обслуживания. Партия товаров была задержана на российской-казахстанской границе. Ее стоимость оценивается в 11 млн 350 тысяч рублей.