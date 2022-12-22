Губернатор Махонин назвал создание оружия частью миссии Пермского края

Махонин будет заманивать молодежь в Пермский край инфраструктурой

23 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Пермский край снабжал страну оружием со времен Северной войны, напомнил Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Исторически Пермский край всегда был опорным краем державы, одной из основных задач которого было создание видов вооружений и оружия для развития страны и защиты ее интересов. И сейчас эта миссия остается, заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании штаба по подготовке к 300-летию краевой столицы 23 декабря, которое проходит под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «У каждого региона, у каждого города, есть своя миссия. Испокон веков Пермь и Пермский край — это опорный край державы. И если мы посмотрим историю, то, конечно, это развитие металлургии, развитие машиностроения, вопрос создания новых видов вооружений и вообще создание оружия, для того чтобы российская держава могла развиваться и защищать свои интересы — от Северной войны до сегодняшних времен», — подчеркнул Махонин. По его словам, «сегодняшние времена» требуют создания новых производств и новых рабочих мест. А для того, чтобы в регион приезжали молодые специалисты, важно развивать инфраструктуру. «Пермь-300» — та возможность, которую мы должны использовать. Мы считаем, что все инвестиции, в том числе и федерального бюджета, будут окуплены», — сказал Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные предприятия. Одной из ключевых задач для региона на 2023 год является обеспечение выполнения гособоронзаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исторически Пермский край всегда был опорным краем державы, одной из основных задач которого было создание видов вооружений и оружия для развития страны и защиты ее интересов. И сейчас эта миссия остается, заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании штаба по подготовке к 300-летию краевой столицы 23 декабря, которое проходит под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «У каждого региона, у каждого города, есть своя миссия. Испокон веков Пермь и Пермский край — это опорный край державы. И если мы посмотрим историю, то, конечно, это развитие металлургии, развитие машиностроения, вопрос создания новых видов вооружений и вообще создание оружия, для того чтобы российская держава могла развиваться и защищать свои интересы — от Северной войны до сегодняшних времен», — подчеркнул Махонин. По его словам, «сегодняшние времена» требуют создания новых производств и новых рабочих мест. А для того, чтобы в регион приезжали молодые специалисты, важно развивать инфраструктуру. «Пермь-300» — та возможность, которую мы должны использовать. Мы считаем, что все инвестиции, в том числе и федерального бюджета, будут окуплены», — сказал Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Махонин активно посещает оборонные предприятия. Одной из ключевых задач для региона на 2023 год является обеспечение выполнения гособоронзаказа.