22 декабря 2022

Мэр Челябинска посетила танковую дивизию, где обучают мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова передала военным необходимое оборудование Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 23 декабря посетила танковую дивизию в Чебаркуле, на базе которой проходят обучение мобилизованные. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник передала военным необходимое оборудование.

«Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что до конца года ожидается еще одна поставка оборудования в дивизию. Меры направлены на поддержку мобилизованных, и проводятся по поручению губернатора области Алексея Текслера.

Текслер и сам уже несколько раз посещал дивизию, проверял быт во всероссийском палаточном лагере для мобилизованных. По словам главы региона, жизнь в лагере налажена. Все просьбы военнослужащих выполняются, уверял он.

Наталя Котова привезла в танковую дивизию необходимое оборудование
Фото:

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Мэр Челябинска Наталья Котова 23 декабря посетила танковую дивизию в Чебаркуле, на базе которой проходят обучение мобилизованные. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник передала военным необходимое оборудование. «Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что до конца года ожидается еще одна поставка оборудования в дивизию. Меры направлены на поддержку мобилизованных, и проводятся по поручению губернатора области Алексея Текслера. Текслер и сам уже несколько раз посещал дивизию, проверял быт во всероссийском палаточном лагере для мобилизованных. По словам главы региона, жизнь в лагере налажена. Все просьбы военнослужащих выполняются, уверял он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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