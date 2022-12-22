Мэр Челябинска посетила танковую дивизию, где обучают мобилизованных. Фото

23 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Наталья Котова передала военным необходимое оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова 23 декабря посетила танковую дивизию в Чебаркуле, на базе которой проходят обучение мобилизованные. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник передала военным необходимое оборудование. «Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что до конца года ожидается еще одна поставка оборудования в дивизию. Меры направлены на поддержку мобилизованных, и проводятся по поручению губернатора области Алексея Текслера. Текслер и сам уже несколько раз посещал дивизию, проверял быт во всероссийском палаточном лагере для мобилизованных. По словам главы региона, жизнь в лагере налажена. Все просьбы военнослужащих выполняются, уверял он. Наталя Котова привезла в танковую дивизию необходимое оборудование Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова 23 декабря посетила танковую дивизию в Чебаркуле, на базе которой проходят обучение мобилизованные. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник передала военным необходимое оборудование. «Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что до конца года ожидается еще одна поставка оборудования в дивизию. Меры направлены на поддержку мобилизованных, и проводятся по поручению губернатора области Алексея Текслера. Текслер и сам уже несколько раз посещал дивизию, проверял быт во всероссийском палаточном лагере для мобилизованных. По словам главы региона, жизнь в лагере налажена. Все просьбы военнослужащих выполняются, уверял он.