Мэр Челябинска Наталья Котова 23 декабря посетила танковую дивизию в Чебаркуле, на базе которой проходят обучение мобилизованные. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, градоначальник передала военным необходимое оборудование.
«Котова привезла военным очередной груз с необходимым оборудованием. По заявке части, от областных и городских властей мобилизованным регулярно поставляются необходимое оборудование и вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
Там отметили, что до конца года ожидается еще одна поставка оборудования в дивизию. Меры направлены на поддержку мобилизованных, и проводятся по поручению губернатора области Алексея Текслера.
Текслер и сам уже несколько раз посещал дивизию, проверял быт во всероссийском палаточном лагере для мобилизованных. По словам главы региона, жизнь в лагере налажена. Все просьбы военнослужащих выполняются, уверял он.
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