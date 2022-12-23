Власти Чехии потребовали от РФ гарантировать безопасность соседей

Россия должна дать гарантии безопасности соседним государствам, что она не нападет на них. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
«Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — передает слова министра издание Ceske Noviny. По его словам, важно, чтобы не произошло разделения сил без украинской стороны, а также без стран Центральной Европы и Балтии.
Российские власти неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает. В том числе, нет никаких угроз в плане ядерного оружия, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова приводит телеканал 360.
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Россия должна дать гарантии безопасности соседним государствам, что она не нападет на них. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. «Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — передает слова министра издание Ceske Noviny. По его словам, важно, чтобы не произошло разделения сил без украинской стороны, а также без стран Центральной Европы и Балтии. Российские власти неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает. В том числе, нет никаких угроз в плане ядерного оружия, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова приводит телеканал 360.