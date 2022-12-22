В Кургане запустили бесплатный новогодний автобус. Фото

23 декабря 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Автобус будет возить горожан с 16:00 до 18:00 между праздничными площадками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане запустили новогодний автобус, который будет возить горожан между праздничными площадками два часа в день бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «По улицам города начал курсировать новогодний автобус. Транспортное средство украшено гирляндами и елочными игрушками, в салоне звучат новогодние мелодии. Празднично оформленный автобус будет передвигаться по праздничным площадкам Кургана, проехать на нем можно будет абсолютно бесплатно с 16.00 до 18.00», — говорится в сообщении мэрии во «ВКонтакте». Автобус будет подвозить горожан и гостей к Центральной площади им. Ленина, на Троицкую площадь, а также к ЦПКиО, где будет работать резиденция Деда Мороза. Аниматор расскажет пассажирам о городских новогодних площадках и праздничных мероприятиях. Также в Кургане запустят платные новогодние автобусные экскурсии по праздничным площадкам с заездом в усадьбу Деда Мороза, которая находится в сквере Музея истории города. Экскурсии пройдут с 23 по 30 декабря, со 2 по 8 января, 13 января. Стоимость экскурсии — 100 рублей, начало в 18:00 часов. Заявки на участие принимает Туристско-информационный центр города Кургана (телефон +7 (3522) 45-42-53) до 30 декабря 2022 года. В Кургане запустили новогодний автобус, который будет возить горожан два часа в день бесплатно фото: пресс-служба администрации города Кургана В автобусе играет новогодняя музыка, а аниматор рассказывает о праздничных площадках города фото: пресс-служба администрации города Кургана

В Кургане запустили новогодний автобус, который будет возить горожан между праздничными площадками два часа в день бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «По улицам города начал курсировать новогодний автобус. Транспортное средство украшено гирляндами и елочными игрушками, в салоне звучат новогодние мелодии. Празднично оформленный автобус будет передвигаться по праздничным площадкам Кургана, проехать на нем можно будет абсолютно бесплатно с 16.00 до 18.00», — говорится в сообщении мэрии во «ВКонтакте». Автобус будет подвозить горожан и гостей к Центральной площади им. Ленина, на Троицкую площадь, а также к ЦПКиО, где будет работать резиденция Деда Мороза. Аниматор расскажет пассажирам о городских новогодних площадках и праздничных мероприятиях. Также в Кургане запустят платные новогодние автобусные экскурсии по праздничным площадкам с заездом в усадьбу Деда Мороза, которая находится в сквере Музея истории города. Экскурсии пройдут с 23 по 30 декабря, со 2 по 8 января, 13 января. Стоимость экскурсии — 100 рублей, начало в 18:00 часов. Заявки на участие принимает Туристско-информационный центр города Кургана (телефон +7 (3522) 45-42-53) до 30 декабря 2022 года.