Зеленский заявил, что Украина расширяет свое влияние в мире 23 декабря 2022 в 19:52 Размер текста - 17 + Украина должна начать активнее участвовать в мировых процессах, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине необходимо создать агентство международной помощи, с помощью которого страна будет повышать свое влияние на принятие решений в мире. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Агентство расширит географию нашего влияния в мире и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, Украина должна найти свое место в стратегических процессах в мире. Благодаря созданию агентства международной помощи Украина сможет эффективнее реагировать на ситуации в мире, заключил Зеленский. На Украине необходимо создать агентство международной помощи, с помощью которого страна будет повышать свое влияние на принятие решений в мире. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Агентство расширит географию нашего влияния в мире и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, Украина должна найти свое место в стратегических процессах в мире. Благодаря созданию агентства международной помощи Украина сможет эффективнее реагировать на ситуации в мире, заключил Зеленский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям