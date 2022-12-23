Зеленский заявил, что Украина расширяет свое влияние в мире

Украина должна начать активнее участвовать в мировых процессах, заявил Владимир Зеленский
На Украине необходимо создать агентство международной помощи, с помощью которого страна будет повышать свое влияние на принятие решений в мире. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Агентство расширит географию нашего влияния в мире и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского президента, Украина должна найти свое место в стратегических процессах в мире. Благодаря созданию агентства международной помощи Украина сможет эффективнее реагировать на ситуации в мире, заключил Зеленский.
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