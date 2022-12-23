В Москве вручили награды победителям премии «Время молодых — 2022»

23 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко заявил, что каждый россиянин по своему талантлив Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве в Доме молодежи торжественно вручили награды финалистам премии «Время молодых — 2022». Победители были объявлены во всех номинациях премии. «Мы собрались для того, чтобы сказать „спасибо“ людям, которые вкладывают все свои силы, частичку своей души, энергию в то, чтобы помогать каждому молодому человеку в нашей стране быстрее найти и реализовать свои таланты. У нас в стране каждый человек талантлив, а вот сделать так, чтобы человек смог найти и реализовать свой талант, — большая и кропотливая работа», — передает слова первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко пресс-служба Росмолодежи. «Я хочу сказать спасибо, прежде всего, молодежи. Спасибо за вашу энергию, за ваши совершенно грандиозные поступки» — заявила руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что именно молодежь вдохновляет руководителей из сферы молодежной политики и показывает им, что их деятельность не проходит зря. Другой целью мероприятия было показать настоящих героев, так как демонстрация личных примеров влияет на воспитание настоящего патриотизма и мужества. Номинация премии «Время героев» призвана отметить людей до 35 лет, совершивших подвиги, которыми должна гордиться страна. Премия предназначена для выявления лучших среди признанных лидеров молодежных сообществ. Коммерческие организации, проводящие полезную деятельность в сфере молодежной политики, могли побороться за звание победителя в номинации «Друг молодых». Лучшему управленцу от 35 лет и выше из сферы молодежной политики присуждалась награда в номинации «Наставник молодых». Награда «Время профессионалов» предназначалась для руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность и управление в сфере молодежной политики. Номинация «Контент для молодых» присуждалась лучшему среди блогеров и известных личностей, творчество которых ориентировано на молодежную аудиторию. Премия «Время Молодых» призвана отметить выдающиеся заслуги в отрасли государственной молодежной политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве в Доме молодежи торжественно вручили награды финалистам премии «Время молодых — 2022». Победители были объявлены во всех номинациях премии. «Мы собрались для того, чтобы сказать „спасибо“ людям, которые вкладывают все свои силы, частичку своей души, энергию в то, чтобы помогать каждому молодому человеку в нашей стране быстрее найти и реализовать свои таланты. У нас в стране каждый человек талантлив, а вот сделать так, чтобы человек смог найти и реализовать свой талант, — большая и кропотливая работа», — передает слова первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко пресс-служба Росмолодежи. «Я хочу сказать спасибо, прежде всего, молодежи. Спасибо за вашу энергию, за ваши совершенно грандиозные поступки» — заявила руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что именно молодежь вдохновляет руководителей из сферы молодежной политики и показывает им, что их деятельность не проходит зря. Другой целью мероприятия было показать настоящих героев, так как демонстрация личных примеров влияет на воспитание настоящего патриотизма и мужества. Номинация премии «Время героев» призвана отметить людей до 35 лет, совершивших подвиги, которыми должна гордиться страна. Премия предназначена для выявления лучших среди признанных лидеров молодежных сообществ. Коммерческие организации, проводящие полезную деятельность в сфере молодежной политики, могли побороться за звание победителя в номинации «Друг молодых». Лучшему управленцу от 35 лет и выше из сферы молодежной политики присуждалась награда в номинации «Наставник молодых». Награда «Время профессионалов» предназначалась для руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность и управление в сфере молодежной политики. Номинация «Контент для молодых» присуждалась лучшему среди блогеров и известных личностей, творчество которых ориентировано на молодежную аудиторию. Премия «Время Молодых» призвана отметить выдающиеся заслуги в отрасли государственной молодежной политики.