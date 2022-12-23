Полицейские задержали двух курганцев за незаконную продажу алкоголя и сигарет в гаражах

Продукцию нарушители хранили в гаражах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали двух жителей Курганской области за деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированных сигарет и алкоголя. Продукцию они хранили по месту жительства одного из задержанных, а также в гаражах, расположенных на территории, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Злоумышленники были задержаны за незаконную реализацию алкогольной и табачной продукции. В Кетовском округе по месту жительства одного из них, а также в гаражах, расположенных на территории областного центра, и арендованном помещении в рабочем поселке Мишкино у двух зауральцев 34 и 37 лет оперативники обнаружили и изъяли 8383 бутылки готовой алкогольной продукции. Изъяты также 21458 пачек сигарет без акцизных марок РФ», — указано на сайте ведомства.

Товары были отправлены на экспертизу. Работа полицейских по установлению каналов незаконного сбыта и хранения продолжается.

О том, что двух курганцев наказали за хранение алкоголя, URA.RU писало ранее. У двух братьев обнаружили склад с 6700 бутылками контрафактной выпивки.