23 декабря 2022

В ХМАО водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Водитель автомобиля Kia Cerato допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Scania. [Происшествие случилось] около 08:55 на 572 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», — сообщает пресс-служба полиции.

Ранее URA.RU рассказало, что работник ПАО «Сургутнефтегаз» попал под грузовик. Государственная инспекция труда по ХМАО рассматривает обстоятельства дела.

Последствия смертельного ДТП
Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В Нефтеюганском районе ХМАО водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Водитель автомобиля Kia Cerato допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Scania. [Происшествие случилось] около 08:55 на 572 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», — сообщает пресс-служба полиции. Ранее URA.RU рассказало, что работник ПАО «Сургутнефтегаз» попал под грузовик. Государственная инспекция труда по ХМАО рассматривает обстоятельства дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...