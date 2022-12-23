В Нефтеюганском районе ХМАО водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Водитель автомобиля Kia Cerato допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Scania. [Происшествие случилось] около 08:55 на 572 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», — сообщает пресс-служба полиции.
Ранее URA.RU рассказало, что работник ПАО «Сургутнефтегаз» попал под грузовик. Государственная инспекция труда по ХМАО рассматривает обстоятельства дела.
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