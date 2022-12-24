Reuters назвал слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне

Reuters: к 2030 году Европа покроет лишь 40% ожидаемого спроса на металлы и сырье

25 декабря 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

ЕС импортирует от 75% металлов, отметили в агентстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 2030 году в условиях возможной новой торговой войны Европа, в лучшем случае, сможет покрыть лишь 40% ожидаемого спроса лития (главный элемент для батарей электропитания) за год. В то время как Россия богата разного рода металлами и сырьем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на одну из европейских добывающих компаний. «Если все европейские проекты по добыче лития будут реализованы, они смогут удовлетворить около 40% ожидаемого спроса в 600 000 тонн эквивалента карбоната лития в год к 2030 году», — пишет агентство со ссылкой на источник. Журналисты отметили, что на данный момент Европа импортирует от 75% до 100% большинства металлов, что делает ее уязвимой. Россия же, в свою очередь, богата разного рода металлами: никелем, палладием и кобальтом, отметили в агентстве. Страна является лидером по переработке и добыче промышленных элементов совместно с Китаем, который перерабатывает 58% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди. Европейские страны ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Ранее Евросоюз принял девятый пакет санкций против российской стороны. Он уже официально вступил в силу. В число ограничительных мер в отношении России входит запрет на продажу ей основных химических веществ, электроники и компонентов, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К 2030 году в условиях возможной новой торговой войны Европа, в лучшем случае, сможет покрыть лишь 40% ожидаемого спроса лития (главный элемент для батарей электропитания) за год. В то время как Россия богата разного рода металлами и сырьем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на одну из европейских добывающих компаний. «Если все европейские проекты по добыче лития будут реализованы, они смогут удовлетворить около 40% ожидаемого спроса в 600 000 тонн эквивалента карбоната лития в год к 2030 году», — пишет агентство со ссылкой на источник. Журналисты отметили, что на данный момент Европа импортирует от 75% до 100% большинства металлов, что делает ее уязвимой. Россия же, в свою очередь, богата разного рода металлами: никелем, палладием и кобальтом, отметили в агентстве. Страна является лидером по переработке и добыче промышленных элементов совместно с Китаем, который перерабатывает 58% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди. Европейские страны ввели санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Ранее Евросоюз принял девятый пакет санкций против российской стороны. Он уже официально вступил в силу. В число ограничительных мер в отношении России входит запрет на продажу ей основных химических веществ, электроники и компонентов, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, отмечает «Национальная служба новостей».